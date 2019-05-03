Анна Акопян приняла посла США в Армении

Председатель попечительского совета организации “Мой шаг” и “Город улыбок” Анна Акопян приняла 3 мая посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, на встрече, инициированной посольством США в Армении, принял участие исполнительный директор фонда "Мой шаг" Ованнес Казарян.

На встрече Анна Акопян представила деятельность двух фондов, рассказав о своем визите в США в начале апреля. «Я рада рассказать вам о визите в США, который был эффективным во всех отношениях и был очень успешным», - сказала Анна Акопян.

“Я была рада встретиться с Вами, послушать о Вашей эффективной поездке в Соединенные Штаты и узнать больше о Вашей обширной благотворительной работе. Я с нетерпением жду наших дальнейших контактов”, - сказала Линн Трейси в конце встречи.