В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго состоялась первая встреча рабочей группы по вопросам взаимоотношений между Республикой Армения и Армянской Апостольской Церковью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Ваше Святейшество,

Духовные отцы,

Уважаемые представители правительства,

Я рад нашей сегодняшней встрече и считаю ее очень важной. В результате обсуждений с Его Святейшеством мы пришли к выводу, что необходимо создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, связанных с отношениями между правительством Республики Армения и Армянской Апостольской Церковью, чтобы иметь постоянный рабочий формат для обсуждения и решения возникающих вопросов. Также желательно, чтобы эти решения были не частичными или сиюминутными, а институциональными и долгосрочными. В связи с этим я считаю крайне важным, чтобы в контексте этих обсуждений мы сочетали наше понимание отношений церковь-государство в контексте новой ситуации, существующей сегодня в Республике Армения. Конечно, нет необходимости говорить о том, какое большое значение и роль имеет для нас Армянская Апостольская Церковь. Я хочу сказать, что одним из ключевых положений предвыборной программы правящей в Армении сегодня политической силы, блока “Мой шаг”, является сохранение нашей национальной идентичности, и это положение было отмечено в программе нашей политической силы еще с 2013 года. Конечно, это очень важный приоритет для нас, и в этом отношении роль Армянской Апостольской Церкви уникальна и всегда была уникальной. Однако есть также проблема: понять, насколько совпадают наши идеи с точки зрения сохранения идентичности и какие существуют в этом контексте вопросы, которые мы должны обсудить”.

Для того чтобы деятельность рабочей группы была эффективной, премьер-министр подчеркнул важность глубокого обсуждения вопросов, их полного понимания. “Необходимо прийти к общим решениям, принимая в качестве отправной точки наши национальные и государственные интересы, те проблемы, которые мы сегодня выявляем. Необходимо попытаться понять любую ситуацию в сегодняшних реалиях и выслушать все аргументы, основываться при принятии решений только на аргументах, то есть мы должны выйти из ситуации принятия произвольных решений и принимать четкие, обоснованные и аргументированные решения. В частности, например, что касается образования: вопрос нашей повестки в этой области, который предложил Первопрестольный, - это вопрос в связи с историей Армянской Апостольской Церкви. В этом контексте первый вопрос, который возникает, таков: ставим ли мы различие между историей Армянской Апостольской Церкви и историей армянского народа, и если ставим, то почему и как мы ставим это различие, и так далее.

Следующая группа вопросов связана с налоговыми отношениями. Например, существует проблема с недвижимостью, налогом на недвижимость, и мы должны понять, какой у нас подход в этом вопросе. Является ли собственность, принадлежащая Армянской Апостольской Церкви, в этом смысле однородной или есть разные сегменты, и к этим сегментам необходимо оказывать дифференцированный или общий подход? Во время бесед с Его Святейшеством я несколько раз затрагивал эту тему. Особенно, когда мы ведем масштабную кампанию, призывая граждан платить налоги, поскольку в результате этих уплачиваемых налогов формируется объем работы, которую правительство может реализовать. Мы должны здесь четко заявить, что нам также нужна поддержка Армянской Апостольской Церкви, чтобы это государственное восприятие все глубже и глубже укоренилось в нашей действительности.

И, слава Богу, сегодня этот наш призыв получает определенный отклик. Я уже говорил, что в этом году доходы госбюджета будут перевыполнены на не менее 40 млрд драмов, что даст возможность повысить зарплаты военнослужащим, учителям и сделать серьезные капитальные вложения в разных сферах. И я думаю, что мы должны продолжать действовать в этой логике. Конечно, для начала 40 миллиардов - очень хороший показатель, так говоря, вне обычного режима, но эти 40 миллиардов, конечно, не тот показатель, который нас должен радовать. Мы должны предпринять очень серьезные шаги в этом направлении. И в этом отношении мы должны также обсудить эти вопросы.

Констатируя, что мы договариваемся непринужденно обсудить все вопросы в контексте аргументов, я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня важна не только роль Армянской Апостольской Церкви в Республике Армения и среди армян в целом, но для меня также очень важно установление христианских ценностей в Республике Армения. И я посмею сказать, что ненасильственная бархатная народная революция в Армении была в значительной степени основана на христианских ценностях. И я, как человек, как политик, считаю поворотным тот момент своей жизни, когда у меня появилась возможность прочитать и перечитать Новый Завет. Думаю, что доктрина, которая лежит в его основе, на самом деле является революционной во всех отношениях, и именно это является той формулой, которая может принести счастье Республике Армения, ее гражданам и человечеству в целом.

Я говорю это, чтобы подчеркнуть свое отношение к церкви, свое отношение к христианству, свое отношение к христианским ценностям. И я убежден, что эти христианские ценности могут и должны служить укреплению Республики Армения и армянского народа.

Ваше Святейшество, я хотел бы еще раз отметить, что рад сегодняшней встрече. Не знаю, существовал ли подобный формат в прошлом, но я убежден, что это важная веха для нас, потому что должны быть даны структурированные, конструктивные решения вопросов, чтобы каждый вопрос получил свой четкий ответ, свое четкое объяснение, без темных углов. Так что я желаю рабочей группе успехов. Конечно, поднятые по результатам работы рабочей группы вопросы мы время от времени обсудим также во время наших регулярных встреч, но я надеюсь, что в результате деятельности рабочей группы мы услышим больше о решениях вопросов, чем о возникновении новых вопросов.

Спасибо”.

В свою очередь Католикос Всех Армян отметил: “Приветствуем и приносим вам наше благословение. Мы выражаем нашу радость по поводу созыва первого заседания рабочей группы по обсуждению отношений между церковью и государством.

Этот новый формат регулирования отношений между государством и нашей Церковью является благоприятной возможностью для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов и поиска путей их решения во благо выполнения миссии нашей Церкви и во имя нашей страны и народа”.

В своей речи Его Святейшество затронул отношения между церковью и государством, подчеркнул важность сотрудничества, продиктованного нашими национальными интересами и приоритетами, национальной идентичностью и духом.

“С деятельностью этой рабочей группы связаны позитивные ожидания как духовенства, так и наших верующих. Мы уверены, что расширение партнерства между государством и церковью должно способствовать укреплению национальной и духовной жизни нашего народа, формированию сознательного и законопослушного гражданина, укреплению семьи, воссиянию церкви и мощности государства.

”, - отметил Католикос Всех Армян.