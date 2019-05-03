"Полное безумие": Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры престолов"

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, чего стоит ждать от финальных эпизодов. Как заявила актриса на шоу Джимми Киммела, пятая серия последнего сезона должна поразить фанатов больше, чем третья серия.

Говоря о том, чего поклонникам стоит ожидать от концовки саги, актриса заявила, что это будет полное безумие, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пятая серия – это просто "ааааах…", - заявила Кларк. – Я имею в виду четвертую, пятую и шестую серии. Найдите самый большой телевизор, какой сможете". Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.