СМИ: шесть астероидов сблизятся с Землей на протяжении двух лет

Шесть астероидов сблизятся с Землей на протяжении двух лет в период после 2027 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), участвовавших в конференции по вопросам защиты от астероидов в рамках Международной академии аэронавтики.

"Первый из шести астероидов сблизится с Землей в 2027 году", - сообщил сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадине Лэнс Беннер. Это небесное тело, получившее обозначение 1990 MU, согласно предварительным оценкам, имеет диаметр 2,8 км. После этого с Землей сблизятся еще несколько астероидов, причем, промежуток времени между каждым таким событием будет, по словам Беннера, "непродолжительным". Последним из этой шестерки с Землей сблизится в 2029 году астероид Апофис. Эксперт подчеркнул, что ни одно из этих небесных тел не будет представлять угрозы для Земли, хотя два из шести пройдут на расстоянии меньшем, чем расстояние от Земли до Луны.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не обнаруженных астероидов.