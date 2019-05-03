В Варшаве проходит военный парад в честь 20-летия вступления Польши в НАТО

Масштабный парад вооруженных сил по случаю празднования 20-й годовщины вступления Польши в НАТО, 15-летия членства республики в ЕС, а также Дня конституции 3 мая проходит в Варшаве. Шествие с участием военнослужащих всех родов войск и техники организовано в пятницу в центре города на автостраде у реки Висла, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В параде под названием "Сильные в союзах" принимают участие около 2 тыс. военнослужащих как польской армии, так и других государств - союзников. В этом году впервые вместе с солдатами шествуют представители разных польских силовых структур, в том числе полиции, пенитенциарной службы, пограничной и пожарной охраны.

В наземной части парада задействованы 200 единиц техники. В небе над Варшавой во время парада появятся почти 80 самолетов и вертолетов.