Курсанты военно-учебных заведений приняли участие в студенческом фестивале

Межвузовский спортивно-культурный студенческий фестиваль “Универсиада -2019” прошел 30 апреля.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, фестиваль, проведенный при участии студентов высших учебных заведений Армении и Арцаха, курсантов военного авиационного университета им. Вазгена Саркисяна и военного авиационного университета им. Арменака Ханферянца, был организован при сотрудничестве Министерства обороны Армении и Армяно-Российского университета.

В торжественной церемонии закрытия фестиваля принял участие и приветствовал победителей заместитель министра обороны РА Габриел Балаян.