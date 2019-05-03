Макрон заявил, что Франция окажет поддержку властям Ирака в восстановлении страны

Франция окажет обширную помощь в восстановлении Ирака на основе принятой странами дорожной карты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди.

"Франция будет содействовать развитию единого, федеративного, демократического государства", - сказал Макрон. Он сообщил, что "стороны подписали дорожную карту укрепления стратегического партнерства между Францией и Ираком". Французский лидер назвал документ новой главой в истории франко-иракских отношений.

"Наше сотрудничество будет, прежде всего, развиваться по таким направлениям, как экономика, образование, культура", - отметил Макрон. При этом он подчеркнул, что "одной из главных задач остается борьба с терроризмом".

Франция, как сообщил Макрон, будет "продолжать работу по возрождению Мосула, восстановлению его университета". "Стабильность Ирака является определяющей для безопасности региона. Мы приветствуем диалог, который ведет Ирак со странами региона. В этой работе мы на вашей стороне", - заявил Макрон.