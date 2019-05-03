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КПП “Верхний Ларс” работает в обычном режиме


Из посольства Армении в Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщают, что причиной очередей на КПП “Верхний Ларс” стал большой поток автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в настоящее время КПП работает в обычном режиме.




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