КПП “Верхний Ларс” работает в обычном режиме

Из посольства Армении в Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщают, что причиной очередей на КПП “Верхний Ларс” стал большой поток автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в настоящее время КПП работает в обычном режиме.