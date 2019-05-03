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Армянская женщина-арбитр будет судействовать на финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди женщин до 17 лет


Армянская женщина-арбитр будет судействовать на финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди женщин до 17 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. С 5-го по 17-е мая в Болгарии состоится финальный турнир чемпионата Европы среди женщин до 17-и лет с участием сборных Болгарии, Дании, Португалии, Испании, Австрии, Англии, Германии и Голландии. В числе арбитров, судействующих на турнире, также и представитель судейского корпуса Армении Лиана Григорян.




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