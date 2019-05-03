WP: ВМС США выработали новые правила сбора и анализа данных о наблюдении НЛО

ВМС США подготовили новые процедуры, регламентирующие сбор и анализ информации о случаях наблюдения военнослужащими неопознанных летающих объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По ее свидетельству, выработанные правила, которые касаются, прежде всего, пилотов американских ВМС, разглашаться не будут. В штабе ВМС это решение обосновали стремлением сохранить в тайне сведения о тех или иных военных операциях США, в ходе которых могут происходить контакты с предполагаемыми НЛО. Отчеты о возможных "угрозах авиации" всегда рассматриваются как "привилегированная информация", отметил официальный представитель заместителя начальника штаба ВМС Джо Грэдишер. "Более того, любой доклад, подготовленный по итогам такого рода расследований, будет по определению включать в себя секретную информацию о военных операциях, - подчеркнул Грэдишер. - Следовательно, предоставления информации широкой общественности [в данном случае] не ожидается".