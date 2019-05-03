25-летняя жительница Араратской области естественным путем родила тройню

В медицинском центре “Шенгавит” без искусственного оплодотворения, естественным путем родилась тройня. Как сообщили «Арменпресс» в центре, две девочки и мальчик родились 2 мая.

Мать детей, 25-летняя жительница села Шаумян Араратской области Амест Долуханян после годового первичного бесплодия обратилась в МЦ "Шенгавит", где и при помощи акушера-гинеколога Шушаник Бахшян, после прохождения определенного этапа лечения была зафиксирована долгожданная беременность. Как для врача, так и для молодой пары было неожиданностью, когда ультразвуковое исследование зафиксировало тройню.

Амест на протяжении всей беременности находилась под непосредственным наблюдением Центра и врача, и уже в период от 34 - 35 недель беременности было проведено кесарево сечение. Дети, получив соответствующий курс лечения, находятся в отделении интенсивной терапии новорожденных МЦ “Шенгавит”.

На данный момент состояние и матери, и детей удовлетворительно.