Снизились цены на пшеницу и шрот, импортируемые в Армению из зернового терминала Поти

Цены на пшеницу и шрот, импортируемые в Армению из зернового терминала Поти по Грузинской железной дороге, снижены на 52%. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Посольства Армении в Грузии в Facebook.

С целью повышения доступности железнодорожных перевозок зерновых грузов в 2019 году ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” совместно с АО “Грузинская железная дорога” предоставило скидку 52% на пшеницу и шрот, перевозимые в Республику Армения из зернового терминала Поти.

В апреле уже была доставлена первая партия этого груза.

“При расчете платы за перевозку зерновых грузов и шрота ЗАО ЮКЖД (перевозки в импортном сообщении) и АО “Грузинская железная дорога” из Потийского зернового терминала в Республику Армения, применяется следующая ставка: 0,032 долларов США за 1 тонну/км.

Данный тариф позволяет повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта и обеспечить для поставщиков Армении свободные транспортные коридоры”,- говорится в записи посольства.