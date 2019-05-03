Армянские саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, разминировали территорию в 25 тыс. 290 кв. м

Саперы группы армянских специалистов, осуществляющих гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, с 19 февраля по 2 мая во время технических исследований и работ по очистке обезвредили территорию в 25 тыс. 290 кв. м.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.

“Были обнаружены противопехотные мины (ПМН-2 – 11 штук, МОН-50 – 2 штуки), противотранспортные мины (ТМ-62 – 9штук, SB-80 - 1 штука), ручная граната (Ф-1-3 штуки), кассетнй суббоеприпас – 1 штука, самодельные - 2 штуки. Врачи гуманитарной группы оказали терапевтическую и хирургическую помощь сотням граждан. Были проведены также клинические, биохимические и лабораторные исследования. Армянские специалисты продолжают гуманитарную миссию”,- говорится в сообщении ГНКО.