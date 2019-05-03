Власти Франции продлят оказание помощи коммерсантам, чей бизнес пострадал от протестов

Французские власти решили продлить действие мер поддержки коммерсантов, бизнес которых пострадал в результате акций протеста "желтых жилетов". Об этом сообщила в пятницу госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше.

"Мы решили продлить действие пакета мер до конца июня", - сказала Панье-Рюнаше в эфире телеканала CNews.

Ранее предполагалось, что действие пакета помощи французскому бизнесу продлится до 30 апреля. Одна из главных правительственных мер поддержки - компенсация за ущерб имуществу предпринимателей и перерыв в работе, вызванный протестными акциями. Кроме этого власти столичного региона Иль-де-Франс создали фонд поддержки предпринимателей с бюджетом в €1,5 млн, средства из которого идут на поддержку бизнеса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На данный момент к нам обратились около 8 тыс. коммерсантов, оказавшихся в сложном положении из-за протестов, - отметила она. - Задача состоит в том, чтобы помочь коммерсантам пережить этот кризис". По словам госсекретаря, "стоимость государственных мер поддержки предпринимателей составляет около €80 млн".