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Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения


Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с директором Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца - Матенадарана Вааном Тер-Гевондяном, заместителем директора по научной части Кареном Матевосяном, научным секретарем Ваге Торосяном, заведующей отделом международных связей Варди Кешишян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обсудили ряд вопросов перспективного развития Матенадарана и международного сотрудничества, в частности, коснулись программ, направленных на интернационализацию деятельности Матенадарана и повышение регионального значения.




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