В Цахкадзоре состоится Международная шахматная конференция

7-8 мая в Цахкадзоре состоится международная конференция “Современное состояние шахматного образования и тенденции развития”.

Как передает «Арменпресс», организаторами международной конференции являются международная шахматная федерация (ФИДЕ), Министерство образования и науки РА, Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна совместно с научно-исследовательским институтом “Шахматы” и Шахматной академией Армении.

В конференции примут участие представители более 20 стран.

Научная конференция, которая начнется 7 мая, уже третья по программе “Шахматы в школе”. Первая подобная международная конференция была организована в 2014 году в Ереване.

7 мая с 10: 15, в Доме писателей Цахкадзора можно будет наблюдать за играми финального тура шахматной олимпиады среди школьников РА, а затем в 11: 00 в гостиничном комплексе “Мульти Рест Хаус” начнется торжественная церемония открытия конференции, на которой будут присутствовать вице-президент ФИДЕ Башар Куатли, венгерская шахматистка, гроссмейстер Юдит Полгар, министр образования и науки РА Араик Арутюнян, ректор Армянского государственного педагогического университета Рубен Мирзаханян и первый заместитель президента Шахматной федерации Армении, председатель комиссии ФИДЕ “Шахматы в образовательной системе” и инициатор проведения конференции Смбат Лпутян.