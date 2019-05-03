Пропавшего в Армении польского туриста нашли в Ноемберяне

Польский турист Даниел Овчарек, несколько дней считавшийся без вести пропавшим в Армении, обнаружен в Ноемберяне.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Польши в Армении, туриста в Ноемберяне заметил гид одного из туроператоров. “Мы распространили заявление о пропаже туриста на Фейсбук, где был оставлен номер телефона, на который и позвонил гид. Мы очень благодарны армянам за проявленное внимание”, - сообщили в посольстве.

Гражданин Польши Даниэль Овчарек прибыл в Армению из Тбилиси на такси. 30-го апреля в полночь поселился в гостинице “Нор Ереван” на улице Арами. Из отеля Даниэль Овчарек вышел 1 мая до полудня и оставил свой мобильный телефон в гостиничном номере.

В посольстве сообщили, что 4 мая Овчарек должен вернуться в Польшу. Овчарек сейчас в Ереване, и сотрудники посольства передали ему забытый телефон