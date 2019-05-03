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20-летний мужчина спрыгнул под поезд метрополитена


Молодой мужчина спрыгнул на рельсы в тот момент, когда поезд въезжал на станцию «Сараджишвили», ввиду чего состав не удалось остановить своевременно. Мужчина скончался.

Как сообщают очевидцы, машинист попытался затормозить поезд и призывал молодого человека отойти с рельсов «непрерывным сигналом», однако столкновение все-таки произошло.

«Мы видели, что молодой парень намеренно прыгнул на рельсы. До этого он улыбался и что-то говорил. Машинист попытался остановить поезд, но ему это не удалось», - заявляют очевидцы.

Погибший – молодой человек в возрасте до 20 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

МВД уже возбудило уголовное дело. Следствие ведется по статье 115 УК Грузии "доведение до самоубийства.

На месте продолжаются следственные мероприятия.




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