Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс. Официальная церемония передачи ему полномочий от уходящего командующего Кертиса Скапаротти состоялась в пятницу в Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Монсе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Генерал Тод Уолтерс ранее занимал пост командующим американских ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.