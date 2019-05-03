Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

Государство планирует полностью декриминализировать случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками и марками, или с нарушением правил маркировки. Как передает «Арменпресс», о законодательной инициативе Министерства экономического развития и инвестиций Армении рассказал министр Тигран Хачатрян.

“Мы предусматриваем положение декриминализации в тех случаях, когда речь идет о нарушении акцизных марок и в целом правил использования марок. Есть случаи, когда мы убеждены, что эти положения должны быть ограничены применением мер административной ответственности”, - сказал Хачатрян.

Он сообщил, что вскоре регуляции будут отправлены в НС для обсуждения.

Цель законодательного пакета - декриминализация правонарушений, имеющих малую общественную опасность в сфере экономической деятельности.