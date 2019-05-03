В КНДР из-за неурожая более 10 млн человек столкнулись с нехваткой продовольствия

Более 10 млн жителей КНДР находятся в ситуации, которую в ООН характеризуют как "отсутствие продовольственной безопасности". В стране собран самый низкий урожай за последние 10 лет, что стало следствием засухи и наводнения, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел.

Он сослался на итоги совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая работала в КНДР с 29 марта по 12 апреля. "Был сделан вывод, что из-за самого плохого за 10 лет урожая, ставшего следствием засухи, волн тепла и наводнения, 10,1 млн человек страдают от сурового отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая", - сказал представитель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Как подчеркнул Верхузел, "без гуманитарной помощи миллионам людей может грозить голод".