Наезд на улице Давида-Бека: пешеход скончался
Водитель автомобиля марки “Мазда” 2 мая в Ереване на улице Давид-Бека совершил наезд на 54-летнюю Лауру Абрамян.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, Лаура Абрамян скончалась на месте.
Ведется следствие.
- 15:42 Власти Франции продлят оказание помощи коммерсантам, чей бизнес пострадал от протестов
- 15:31 В Цахкадзоре состоится Международная шахматная конференция
- 15:23 Пропавшего в Армении польского туриста нашли в Ноемберяне
- 15:20 СМИ: на востоке Франции ограбили ювелирный завод
- 15:13 Reuters: внеочередной саммит лидеров ЕС может состояться 28 мая в Брюсселе
- 15:10 Шествие-флешмоб в Гюмри
- 15:08 20-летний мужчина спрыгнул под поезд метрополитена
- 14:57 Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс
- 14:54 Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками
- 14:51 В КНДР из-за неурожая более 10 млн человек столкнулись с нехваткой продовольствия
- 14:46 Рабочая группа по вопросам отношений Церковь - государство начала работу
- 14:45 Наезд на улице Давида-Бека: пешеход скончался
- 14:20 Испытан первый в мире самолет без закрылков
- 14:17 На прошлой неделе в Службу “911” поступило 20929 звонков
- 14:16 В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 600 метров
- 14:05 Кабул заявил о готовности к перемирию с талибами
- 14:02 Посол США в Германии вновь пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"
- 13:59 Арман Татоян направил поздравительное послание в связи с Международным днем свободы печати
- 13:55 Таксисты-участники акции открыли перекресток улиц Корюна – Абовяна
- 13:54 Министр обороны Армении принял Анджея Каспршика
- 13:43 Большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, заявили в МФЖ
- 13:38 Импорт автомобилей в Армению за месяц увеличился на 119%
- 13:17 В Крыму рассказали, когда Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии
- 13:10 Sky: консерваторы и лейбористы терпят поражение на региональных выборах в Англии
- 13:07 Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами "коллективного либидо"
- 12:49 Собака приревновала хозяина к своему щенку. видео
- 12:44 Мэрия Еревана оштрафовала “Санитек” на 26 млн драмов
- 12:38 Бако Саакян наградил Тиграна Мансуряна медалью “Благодарность”
- 12:36 Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС
- 12:35 Опрос выявил отношение японцев к символической роли императора
- 12:30 В Нью-Йорке открылась экспозиция, рассказывающая о нацистских концлагерях
- 12:27 Анна Акопян поздравила с Международным днем свободы печати
- 12:20 В рамках Международного фестиваля “Crossroads – 2019. Дни современной музыки в Армении” состоится ряд мероприятий
- 12:18 Родные потеряли связь с прибывшим в Армению гражданином Польши. Полиция проверяет обстоятельства
- 12:11 МО Арцаха сообщает о росте действий противника на разных участках линии соприкосновения
11:18, 28.04.2019
Просмотрели 1304 раз Армения призывает международное сообщество осудить оскорбление, нанесенное президентом Турции памяти жертв Геноцида армян
18:09, 26.04.2019
Просмотрели 1242 раз Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян
14:45, 26.04.2019
Просмотрели 1228 раз Никол Пашинян не хочет видеть политического подтекста в отказе России экстрадировать Микаела Арутюняна
17:30, 27.04.2019
Просмотрели 1152 раз В результате сокращений в автомобильном парке аппарата премьер-министра РА осталось 8-10 служебных машин
11:57, 30.04.2019
Просмотрели 1070 раз Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито