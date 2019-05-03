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Наезд на улице Давида-Бека: пешеход скончался


Водитель автомобиля марки “Мазда”  2 мая в Ереване на улице Давид-Бека совершил наезд на 54-летнюю Лауру Абрамян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, Лаура Абрамян скончалась на месте.

Ведется следствие.




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