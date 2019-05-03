Испытан первый в мире самолет без закрылков

В Великобритании на базе Манчестерского университета и оборонной компании BAE Systems Plc разработан и испытан первый в истории авиации самолет, который будет способен маневрировать без использования закрылков. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, беспилотный летательный аппарат модели Magma, оснащенный новой технологией, использует для контроля своих движений в ходе полета потоки воздуха: они на сверхзвуковых скоростях при помощи двигателя направляются через щели на задней кромке крыла,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, беспилотник способен маневрировать при помощи отклоняемого вектора тяги и регулировать движения за счет выхлопных газов — они отклоняются в различных направлениях, тем самым помогая управлению.

Как уточнил представитель оборонной компании, данная разработка надежна в эксплуатации и, кроме того, требует меньших затрат. Более того, технология способна сделать летательный аппарат незаметным для радаров за счет меньшего количества зазоров и граней, подчеркнули в пресс-службе BAE.