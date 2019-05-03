На прошлой неделе в Службу “911” поступило 20929 звонков

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РА 3 мая состоялось расширенное еженедельное совещание спасательной службы, которое вел директор службы, полковник с/с Артак Наапетян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в рамках периодически проводимых совещаний обобщаются осуществленные на прошлой неделе работы и намечаются мероприятия, подлежащие реализации.

Руководители различных подразделений с / с МЧС РА, начальники города Еревана и областного спасательного управления (ОСУ) доложили о сигналах, зарегистрированных с 26 апреля по 3 мая, предпринятых мероприятиях, временных опорных пунктах, о техническом состоянии транспортных средств, проходимости дорог, блокировании транспортных средств, о спасательных и других работах.

Начальники города Еревана и областного спасательного управления доложили, что в различных учреждениях республики осуществляются мероприятия, направленные на снижение рисков катастроф, в частности, проверяется применимость планов управления рисками.

Согласно отчету начальника НЦУКС МЧС РА, полковника с/с Ованеса Хангелдяна, на прошлой неделе Служба “911” получила 20929 звонков.

Согласно докладу начальника отдела психологической поддержки НЦУКС МЧС РА, капитана с/с Аревик Ерицян, за прошедшую неделю было зарегистрировано 5 звонков. Сотрудники психологической службы оказывали гражданам психологическую поддержку. В течение прошлой недели в службе было проведено 37 психологических и психофизиологических исследований.

В конце совещания директор Спасательной службы, полковник с/с А. Наапетян подвел итоги совещания, и дал ряд распоряжений. Они, в частности, касаются ношения и распределения спасательной формы в областях, дисциплинарных проблем служащих, качества получаемых из областей фотографий, внедрения новых цифровых карт, процесса организации учений и неожиданных проверок.