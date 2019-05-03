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Кабул заявил о готовности к перемирию с талибами


Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство готово к перемирию с движением "Талибан", если оно предпримет соответствующие шаги, сообщает телеканал Tolo News.

Третий день очередного общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойи Джирги) прошел в пятницу. Основной целью встречи была подготовка платформы для проведения прямого диалога между афганским правительством и радикальным движением "Талибан",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гани объявил о готовности правительства к перемирию, выступая на церемонии закрытия собрания. Он заявил, что правительство Афганистана готово выполнить все рекомендации, указанные в резолюции Лойи Джирги. В том числе, правительство Афганистана готово объявить перемирие, если "Талибан" также покажет свою готовность в этом отношении.

Лойя Джирга в пятницу выпустила резолюцию, говорящую о том, что жители Афганистана привержены установлению мира в стране. Делегаты призвали афганское правительство и "Талибан" к немедленному перемирию начиная с первого дня Рамадана.

 

 




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