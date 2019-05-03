Министр обороны Армении принял Анджея Каспршика

Министр обороны Армении Давид Тоноян вечером 2 мая принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Министр обороны Армении выразил послу обеспокоенность в связи с нарушениями в последнее время режима прекращения огня, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.

Посол Каспршик представил министру обороны Армении предстоящие вопросы повестки переговорного процесса.