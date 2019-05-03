Таксисты-участники акции открыли перекресток улиц Корюна – Абовяна

Водители такси, перекрывшие участок перекрестка улиц Корюна - Абовяна, ведущий к скверу Абовяна, открыли улицу и восстановили парализованное на несколько часов движение. Как передает «Арменпресс», с участниками акции протеста встретился начальник дорожной полиции Еревана Егор Карапетян. Он отметил, что разрешение на парковку такси - это функция не только дорожной полиции: “Вы обращаетесь к дорожной полиции, она за короткое время проведет исследование, и если выяснится, что не будет помех движению, ДП направит соответствующее письмо в мэрию для получения разрешения. После соответствующего разрешения мэрии установятся знаки - будет запрещающий остановку или запрещающий парковку, проведется разметка парковки такси”, - сказал он.

Начальник ДП добавил, что по части актов будет проведено соответствующее производство, все будут изучены и проблемы будут решены. Он посоветовал написать заявление: “Оно будет рассмотрено, и если проблема только по указанному вами месту, акты будут отменены, а если речь идет об остановке общественного транспорта, то акты не отменятся”, - отметил Карапетян, добавив, что если мэрия разрешит, то соответствующие знаки будут установлены завтра утром.

После переговоров водители открыли улицу.

Группа таксистов в Ереване на своих автомобилях с утра 3 мая перекрыла участок перекрестка улиц Корюна - Абовяна. Водители такси требовали выделить им участки для парковки и отменить акты, которые были сделаны за парковку вне транспортной остановки.