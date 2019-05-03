В Крыму рассказали, когда Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет воспользоваться своей семейной квартирой в крымском поселке Ливадия, пока он считает полуостров частью украинского государства, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

"Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе", - сказал Фикс РИА Новости.