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Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами "коллективного либидо"


Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основной проблемой для Евросоюза утрату европейцами "коллективного либидо", что сказывается на доверии к институтам ЕС и смене политических предпочтений.

"Основная проблема европейцев другая: мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо", - приводит в пятницу слова Юнкера электронная версия европейского издания газеты Politico, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава исполнительной коллегии ЕС не склонен связывать рост популярности несистемных партий в странах-членах сообщества с недовольством институтами Евросоюза. "Люди, которые выбирают крайне правых, имеют проблемы с национальным правительством и политической системой в своей стране", - сказал Юнкер.




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