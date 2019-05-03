Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основной проблемой для Евросоюза утрату европейцами "коллективного либидо", что сказывается на доверии к институтам ЕС и смене политических предпочтений.

"Основная проблема европейцев другая: мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо", - приводит в пятницу слова Юнкера электронная версия европейского издания газеты Politico, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава исполнительной коллегии ЕС не склонен связывать рост популярности несистемных партий в странах-членах сообщества с недовольством институтами Евросоюза. "Люди, которые выбирают крайне правых, имеют проблемы с национальным правительством и политической системой в своей стране", - сказал Юнкер.