Собака приревновала хозяина к своему щенку. видео

Молодой папа увидел своего щенка, спящего рядом с хозяином, и повел себя очень нестандартно для родителя,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На кадрах видно, как щенок хаски лежит вместе со своим хозяином на диване. Через секунду к спящему малышу подходит его папа, хватает за одежду и стягивает его вниз, а сам запрыгивает к хозяину и ложится рядом с ним. Бедный щеночек же остается лежать на полу. Вот это ревность!



