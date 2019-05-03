Мэрия Еревана оштрафовала “Санитек” на 26 млн драмов

Согласно договору, заключенному между мэрией Еревана и компанией “Санитек”, компания оштрафована на 26 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“Это результат нарушений и невыполняемых работ, зафиксированных в сфере уборки мусора в столице.

Таким образом, за оказываемые услуги компании в апреле было выплачено на 26 млн драмов меньше. Отметим, что согласно договору, за каждый день упущений и невыполненных работ предусматривается штраф в размере 0,5% от суммы договора”, - написал Акоп Карапетян.