Мэрия Еревана оштрафовала “Санитек” на 26 млн драмов
12:44, 3 Май, 2019
Согласно договору, заключенному между мэрией Еревана и компанией “Санитек”, компания оштрафована на 26 млн драмов.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.
“Это результат нарушений и невыполняемых работ, зафиксированных в сфере уборки мусора в столице.
Таким образом, за оказываемые услуги компании в апреле было выплачено на 26 млн драмов меньше. Отметим, что согласно договору, за каждый день упущений и невыполненных работ предусматривается штраф в размере 0,5% от суммы договора”, - написал Акоп Карапетян.