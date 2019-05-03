Бако Саакян наградил Тиграна Мансуряна медалью “Благодарность”

3 мая президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с композитором Тиграном Мансуряном.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся сферы культуры Арцаха.

Бако Саакян в связи с 80-летним юбилеем известному композитору вручил медаль “Благодарность”, подчеркнув его вклад в развитие культуры в Арцахе.

Во встрече приняли участие министр культуры, по делам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян.