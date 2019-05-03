Опрос выявил отношение японцев к символической роли императора

Символическую роль императора в государственной системе Японии поддерживают 74% населения страны, согласно результатам опроса общественного мнения, которые опубликовала в пятницу ко дню конституции газета "Майнити".

Опрос проводился 13 и 14 апреля по всей стране, однако результаты его появились только сейчас.

За упразднение системы сохранения монархии в Японии выступили 7% населения страны, и наоборот, усиления роли императора требуют 4% опрошенных японцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Японии император играет роль символа нации и государства, тогда как реальная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Японии на трон взошел новый 59-летний император Нарухито после того, как днем ранее ушел на покой его 85-летний отец Акихито. Согласно еще одному опросу, проведенному агентством Киодо, около 82% японцев положительно относятся к новому императору.

В настоящее время из 18 членов императорской семьи в Японии трое считаются потенциальными наследниками престола - младший брат Нарухито - 53-летний принц Фумихито, 12-летний сын принца Хисахито и 83-летний дядя императора Хитати. У самого императора Нарухито и императрицы Масако есть единственный ребенок - 17-летняя дочь Айко.