Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал принятые Национальным собранием законы “О ратификации Соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны”, “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и правительством Аргентинской Республики о программе отпуска и работы”, О внесении дополнений и изменений в закон “О государственной поддержке сферы информационных технологий”, о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Кодекс О недрах республики Армения, О внесении дополнений в закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений и частных предпринимателей юридических лиц”, о внесении изменения и дополнения в закон “Об общественной службе”, О внесении изменений в закон “Об идентификационных картах”, Законы О внесении изменений в Закон “О паспорте гражданина Республики Армения”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.