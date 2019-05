В Нью-Йорке открылась экспозиция, рассказывающая о нацистских концлагерях

Дверь газовой камеры из нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), заслонки печей крематория, газовые маски палачей и банки из-под отравляющего вещества Zyklon-B, с помощью которого уничтожали узников. Все это - экспонаты выставки Auschwitz: Not long ago. Not far away ("Аушвиц: не слишком давно, не слишком далеко") в Музее еврейского наследия в Нью-Йорке. В четверг с более чем 700 экспонатами первыми смогли ознакомиться журналисты, среди которых был корреспондент ТАСС.

8 мая выставка будет открыта для посетителей. "Наша цель - напомнить людям об ужасах концлагеря Аушвиц", - подчеркнул на презентации выставки председатель Всемирного еврейского конгресса и комитета "Аушвиц-Биркенау" Рональд Лаудер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аушвиц-Биркенау - комплекс концентрационных лагерей, строительство которых началось в мае 1940 года. Он был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. На территории бывшего лагеря в 1947 году был создан музей, часть экспонатов которого использована в нынешней экспозиции в Нью-Йорке.