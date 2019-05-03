Анна Акопян поздравила с Международным днем свободы печати

Супруга премьер-министра Республики Армения, главный редактор газеты “Айкакан жаманак” Анна Акопян направила поздравительное послание в связи с Международным днем свободы печати. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, в послании говорится:

“Дорогие журналисты, коллеги!

Поздравляю Вас с профессиональным днем! Сегодня Международный день свободы прессы, и Армения отмечает его положительной динамикой. Как известно, в “Индексе свободы прессы” международной организации “Репортеры без границ” Армения в 2019 году зафиксировала прогресс на 19 пунктов, поднявшись с 79-го пункта 61-е.

Работа журналиста в нашей стране, как и во всем мире, является одной из самых неблагодарных. Журналисты находятся под постоянной угрозой, при исполнении профессиональных обязанностей постоянно сталкиваются с препятствиями, пытками, преследованиями и убийства журналистов - обычное явление во многих странах мира. Это означает, что только самые смелые и действительно ценящие эту профессию люди решают стать журналистом, хорошо осознавая, что дорога не будет гладкой.

Так во всем мире, так и в Армении. И наше общество должно осознавать этот факт, ценить работу журналиста, поддержать его.

Сегодня, в связи с Международным днем свободы прессы, также не могу не поднять вопрос и о важности совершенствования профессиональных навыков журналистов каждый день и каждый час. Мы должны быть в состоянии прямо смотреть на проблемы и признать, что в Армении есть серьезная проблема повышения профессионализма журналистов.

Мы должны понять, что Свободная пресса - залог номер один для развитой и благополучной страны. Согласно всем международным докладам, странами, имеющими самую свободную прессу являются Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Канада. То есть, самые богатые и благополучные страны мира. И если мы хотим занять место в этом ряду, мы должны изменить наше отношение к прессе и журналистам, мы должны любить и уважать журналистов, позволить им учиться и учиться, быть свободными, мыслить критически, действовать беспристрастно и непринужденно.

Поздравляю с Международным днем свободы прессы и да здравствует свободная пресса!”