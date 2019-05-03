В рамках Международного фестиваля “Crossroads – 2019. Дни современной музыки в Армении” состоится ряд мероприятий

При содействии Министерства культуры Республики Армения в Ереване с 4 по 28 мая состоится международный фестиваль “Crossroads-2019. Дни современной музыки в Армении”.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства культуры Армении, организатором фестиваля является общественная организация “Карорд Тон”, содействует Армянский всеобщий благотворительный союз.

В фестивале примут участие композитор Жан-Люк Фафшам (Бельгия), пианист Лоранс Мхитарян (Бельгия), композитор, дирижер Паоло Риччи (Италия), композитор Арман Гушчян (Россия).

В рамках фестиваля состоится ряд мероприятий:

Концерты: 4-го мая, в 17: 00.в Гюмрийском технологическом центре (Гюмри), 6 мая, в 20: 00 в Музее-институте Комитаса (Ереван), 23 мая в 20: 00 в Музее-институте Комитаса (Ереван), 28 мая в 20:00, в Доме камерной музыки им. Комитаса (Ереван).

Семинары: 7-го, 8-го, 20-го и 24-го мая, в 18: 00 в “Акустической лаборатории” Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.

Мастер-классы: 7-го, 8-го мая, в 10: 00 в Армянском всеобщем благотворительном союзе.