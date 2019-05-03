Родные потеряли связь с прибывшим в Армению гражданином Польши. Полиция проверяет обстоятельства
Полиция Республики Армения 2 мая получила от консула Польши в Армении заявление о том, что родственники польского гражданина, прибывшего из Кутаиси в Армению, потеряли с ним связь.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на данный момент полиция проверяет обстоятельства.
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