МО Арцаха сообщает о росте действий противника на разных участках линии соприкосновения

В последнее время на разных участках линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана наблюдается рост действий противника, которые проявляются как в виде крупномасштабных инженерных работ, так и в виде нарушений режима прекращения огня. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

“Примечательно, что азербайджанская сторона периодически выбирает мишенью огневого поражения не только передовые позиции Армии обороны, но и мобильные объекты тылового обеспечения армянских отрядов, осуществляющих боевое дежурство. В частности, ВС Азербайджана совсем недавно из снайперских винтовок типа “СВ” открыли огонь по автомашине одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в восточном направлении (Акна), везущей хлеб и повредили кузов. В ночь со 2 на 3 мая на северо-восточном (Матагиси) направлении боевых позиций из крупнокалиберного снайперского оружия, пулеметов и автоматов произвели около 330 выстрелов.

Министерство обороны Республики Арцах обращает внимание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному факту, одновременно призывая азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации.