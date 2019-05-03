Тигран Хачатрян заверяет, что год завершится определенным ростом объемов экспорта

За первые три месяца текущего года объемы экспорта Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 8,6. Однако сокращения обусловлены плановыми остановками работы некоторых крупных компаний - производителей и носят сезонный характер. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян заверил, что год завершится ростом.

“За первые три месяца текущего года экспорт сократился на 8,6%, а импорт - на 3,1. По нашим наблюдениям, особенно крупное сокращение относится к горнодобывающей сфере. В сфере экспорта концентратов за три месяца текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт сократился на 51 млн долларов. Но только 20,1 млн долларов из этого приходится на сокращение концентратов. При этом цены на медь по сравнению с тем же периодом прошлого года были на 12% ниже. У нас есть определенное снижение по линии продукции производителей, что имеет сезонное значение.

По его мнению, по итогам года у нас будут те же показатели, что и в прошлом году, возможно, немного выше, несмотря на то обстоятельство, что был определенный спад цен.

Несмотря на сокращение объемов экспорта, Хачатрян заверил, что год будет подытожен определенным ростом. В годовой программе принят рост экспорта в 7-8%, возможно, он будет в этих пределах. По словам министра, на этом этапе нет причин для существенной озабоченности.

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