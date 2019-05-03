Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп в четверг отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт, выдвинутую ранее на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь комитет по иностранным делам Сената определит дату слушаний, на которых выступит Крафт, после чего его члены должны решить, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру. Затем в верхней палате Конгресса пройдет уже окончательное голосование, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп всерьез рассматривает кандидатуру 57-летней Крафт, которая была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. По данным издания, в вашингтонской администрации Крафт высоко ценят.