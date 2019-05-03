Названа причина аварии в электросистеме Грузии

По предварительным данным, причиной аварийного отключения в энергосистеме Грузии был сильный ветер, заявил член управляющего совета "Государственной электросистемы Грузии" Георгий Амузашвили в эфире Первого канала.

Аварийное отключение ЛЭП-500 "Имерети" произошло 2 мая в 18:11 по тбилисскому времени. Проблемы с электроснабжением возникли в Тбилиси и в нескольких регионах Грузии. Через два часа подача электроэнергии была возобновлена на всей территории страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Согласно первичным данным, авария была вызвана сильным ветром. В результате в системе отключились два силовых электроэнергетических элемента и включилась противоаварийная автоматика. После этого потребление электроэнергии было ограничено на 30%", — заявил Амузашвили.

По его словам, детально причины происшествия изучит специальная комиссия.