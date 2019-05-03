В Армении разрабатывают закон о бездомных животных

За особо жестокое обращение с бездомными животными со стороны государства будут установлены адекватные меры наказания, вплоть до уголовной ответственности. В Национальном собрании разрабатывается новый проект закона об ответственном отношении к животным, который будет введен в обращение примерно через два месяца.

Об этом в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” сказала член постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы от фракции “Мой шаг”, Мери Галстян, касаясь задач рабочей группы при комиссии по вопросам защиты животных.

Поскольку закон РА О животном мире относится исключительно к диким животным, следовательно, какое-либо регулирование или требование, связанное с бродячими собаками, бездомными животными, по словам Галстян, невозможно установить в вышеуказанном законе.

Этот новый проект закона об ответственном отношении к животным будет комплексным и полным образом определить принципы, требования ответственного отношения к животным, виды жестокого обращения с животными, государственные структуры, осуществляющие контроль, и рамки их полномочий. Также будут установлены меры наказания за запрещенные действия и жестокое обращение с животными. Проектом закона будет четко указано, что значит благосостояние, тип животного, обеспечение соответствующих условий жизни, чтобы животное имело полноценные возможности для жизнедеятельности. “Исключается жестокое отношение к животным”, - подчеркнула депутат.

По ее словам, учитывая законодательные пробелы и противоречия, необходимо обоснованно установить понятие жестокого обращения с животными, его виды и категории, а также рамки санкций за эти деяния. Сегодня отсутствуют функции, предоставляемые полномочным органам. Например к кому следует обратиться в случае жестокого обращения или запрещенных действий в отношении животных.

Несмотря на то, что в новом законе будут уточнены контролирующие и уполномоченные органы, тем не менее, будет отмечен и фактор общественного контроля. “ Общественный контроль - очень важный инструмент, который может осуществлять каждый гражданин, а также общественные организации, действующие в этой сфере. В общественном контроле у всех есть своя роль и обязательство, а именно: при виде какого-либо правонарушения или фиксировании случаев запрещенных действий в отношении животного незамедлительно сообщать в соответствующие государственные структуры, общественные организации или полицию. По проекту закона органы, осуществляющие контроль, в разных случаях могут быть разные.

Например, за особо жестокое обращение, можно, обратится в полицию, в случае нарушения требований и правил содержания животных в домашних условиях - в природоохранный инспекционный орган. По проекту закона будет определен список этих уполномоченных органов, чтобы гражданин знал, в каком случае к кому обращаться", - добавила Галстян.

А что значит жестокое обращение с животными?

По разъяснению депутата, под жестоким обращением будут подразумеваться случаи, наносящие вред здоровью или жизнедеятельности животного, убийство, проведение серьезных хирургических операций без обезболивающих препаратов, собачьи бои, подстрекательство животных друг к другу или проведение таких хирургических вмешательств в отношении животных, которые не касаются его вида и т.д. “По этому вопросу мы провели очень большое исследование. Первичный, предварительный вариант проекта уже готов. По общественному требованию, в связи со срочностью урегулирования проблем, в течение одного или двух месяцев закон будет введен в обращение. Также подчеркивается важность создания приютов для животных. По словам Галстян, об этом должны быть обсуждения с заинтересованными сторонами.

Лиана Саркисян