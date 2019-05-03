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Свобода прессы - одна из важнейших ценностей, которые мы имеем сегодня в Армении: Никол Пашинян


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил с Международным днем свободы прессы. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении сделал запись на своей странице в Facebook:

“Дорогие журналисты, дорогие читатели, дорогие зрители и радиолюбители, любимые пользователи социальных сетей.

Поздравляю всех нас с Международным днем свободы прессы. Свобода прессы - одна из важнейших ценностей, которые мы имеем сегодня в Армении. И эту ценность мы должны хранить и развивать.

Да здравствует свободная пресса, да здравствует свободный журналист!”, - написал Пашинян.




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