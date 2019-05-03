В ДТП погиб сотрудник мэрии Еревана
В ереванском медицинском центре “Наири” скончался гражданин Гарегин Налбандян, подвергшийся наезду на перекрестке улиц Григора Лусаворича и Закяна. Об этом Арменпресс” сообщили в пресс-службе Полиции Армении.
Инцидент произошел 2 мая в районе 11:40. Подвергшийся наезду Гарегин Налбандян в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Где не приходя в сознание, скончался.
Гарегин Налбандян был начальником отдела управления недвижимым имуществом мэрии Еревана.
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