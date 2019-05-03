Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.

Всего в мире, как узнали в агентстве, в первой четверти 2019 года было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Лидером по этому показателю стала Россия в рамках политики дедолларизации, отметил Bloomberg. В I квартале 2019 года Банк России закупил 55,3 т золота и довел объем резервов до 2168,3 т,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.



Второе место по закупкам золота взял ЦБ КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

Другими наиболее активными скупщиками золота в начале 2019 года также стали Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.