Среди пострадавших в ДТП на автотрассе Ереван - Ерасх есть дети

2-го мая в 22:36 в службу 911 МЧС РА поступила информация о том, что на автодороге Ереван - Ерасх возле села Беркануш Араратской области произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 28-ом километре автодороги Ереван - Ерасх столкнулись автомобили “Toyota RAV4” (водитель – Ю. В., гражданин РФ 1993 г. р.) и “ВАЗ-2121” (водитель Д.С. 1985 г. р.).

До прибытия спасателей на место происшествия водитель и пассажиры автомобиля марки «Toyota RAV4 " - граждане РФ В.А. (1993 г. р.), Ю.С. (1994 г. р.), Г.Т. (1994 г. р.), а также водитель и пассажиры автомобиля марки “ВАЗ-2121” - Э.П. (1992 г. р.), Ю. (2014 г.р.), К. (2016 г.р.) и Э. С.были госпитализированы в МЦ Арташата, затем в МЦ “Эребуни” и “Сурб Аствацамайр”.

Спасатели вынесли из автомобиля марки “ВАЗ-2121” и перенесли к машине скорой помощи М. (1992 г. р.) и А. (1991 г. р.), которые были госпитализированы в МЦ Арташата, а затем в медицинский центр “Эребун” города Еревана.

В.А., Ю.В., Э. П., К. Т., Э. С. получив соответствующую медицинскую помощь, выписались. Врачи оценивают состояние остальных пострадавших как тяжелое.

Спасатели обесточили автомобили и приблизили к эвакуатору.