Сыгравший Чубакку в "Звездных войнах" актер скончался на 75-м году жизни
Сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны" актер Питер Мэйхью умер на 75-м году жизни, сообщила в пятницу семья актера.
"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.
Питер Мэйхью сыграл Чубакку в III-VI фильмах киносаги "Звездные войны", а также в фильме 2015 года "Звездные войны: Пробуждение силы",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
- 11:37 Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового постпреда при ООН
- 11:35 Названа причина аварии в электросистеме Грузии
- 10:47 Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
- 10:41 Среди пострадавших в ДТП на автотрассе Ереван - Ерасх есть дети
- 10:34 Все, что я знаю, будет доступно правоохранительным органам: Арсен Торосян - о деле Давида Санасаряна
- 10:31 Сыгравший Чубакку в "Звездных войнах" актер скончался на 75-м году жизни
- 10:17 Министр нефти Ирана указал на вероятность распада ОПЕК
- 10:15 СНБ раскрыла и сломала коррупционную схему
- 10:12 СМИ: победительницу конкурса "Мисс Уругвай" нашли мертвой в отеле Мехико
- 10:03 Отрицаемая справедливость преследует потомков переживших Геноцид: Зограб Мнацаканян
- 09:55 Швеция единогласно ратифицировала соглашение Армения – ЕС
- 09:54 На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты
- 09:50 Трамп призвал республиканцев и демократов сотрудничать во благо США
- 09:30 Предстоящие на 3 мая события
- 09:20 Европейские индексы - 02-05-19
- 09:18 Американские индексы снизились - 02-05-19
- 09:18 Цены на цветные металлы - 02-05-19
- 09:17 Цены на драгоценные металлы снизились - 02-05-19
- 09:16 Цены на нефть снизились - 02-05-19
- 02.05-21:28 Думаю, что вы должны представить исчерпывающие разъяснения по этому вопросу: спикер НС направил письмо Царукяну
- 02.05-21:15 Предстоящие на 3 мая мероприятия
- 02.05-20:51 Стартовало первое заседание межправительственной комиссии Армения-ОАЭ
- 02.05-20:47 Армине Маргарян освобождена от должности руководителя офиса Совета безопасности
- 02.05-20:25 Премьер-министр принял руководителей структур ООН в Армении во главе с Шомби Шарпом
- 02.05-20:11 Глава МИД Армении принял госминистра ОАЭ
- 02.05-19:33 Президент Армении принял государственного министра ОАЭ
- 02.05-19:13 Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета Республики Армения
- 02.05-18:58 Комиссия НС Арцаха дала положительное заключение относительно законопроекта о внесении изменений в госбюджет страны
- 02.05-18:21 Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию немецкого института “Фраунгофер”
- 02.05-18:19 Стремление к лучшим мировым практикам заложено в нашей ДНК։ Ара Саргсян
- 02.05-18:17 Карен Григорян выиграл шахматный турнир в Испании
- 02.05-18:07 WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
- 02.05-18:03 Сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США
- 02.05-18:02 Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
- 02.05-17:58 Зеленский ответил Путину
11:18, 28.04.2019
Просмотрели 1286 раз Армения призывает международное сообщество осудить оскорбление, нанесенное президентом Турции памяти жертв Геноцида армян
18:09, 26.04.2019
Просмотрели 1232 раз Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян
14:45, 26.04.2019
Просмотрели 1213 раз Никол Пашинян не хочет видеть политического подтекста в отказе России экстрадировать Микаела Арутюняна
17:30, 27.04.2019
Просмотрели 1142 раз В результате сокращений в автомобильном парке аппарата премьер-министра РА осталось 8-10 служебных машин
15:16, 27.04.2019
Просмотрели 1019 раз От показательных выступлений фехтовальщиков до посадок деревьев — небывалая активность в центре Еревана