Сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны" актер Питер Мэйхью умер на 75-м году жизни, сообщила в пятницу семья актера.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.

Питер Мэйхью сыграл Чубакку в III-VI фильмах киносаги "Звездные войны", а также в фильме 2015 года "Звездные войны: Пробуждение силы",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.