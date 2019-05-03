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Сыгравший Чубакку в "Звездных войнах" актер скончался на 75-м году жизни


Сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны" актер Питер Мэйхью умер на 75-м году жизни, сообщила в пятницу семья актера.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.

Питер Мэйхью сыграл Чубакку в III-VI фильмах киносаги "Звездные войны", а также в фильме 2015 года "Звездные войны: Пробуждение силы",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 




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