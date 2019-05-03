СНБ раскрыла и сломала коррупционную схему

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных действий, предпринятых в рамках реализации своих функций, направленных на борьбу с коррупцией, выявила и сорвала коррупционную схему, в которую были вовлечены сотрудники Агентства медико-социальной экспертизы РА аппарата Министерства труда и социальных вопросов РА в Лорийской области.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, согласно полученным предварительным данным, председатель комиссии N1 Лорийского марза агенства МСБ - М.М и члены той же комиссии, придя к предварительному согласию, будучи уполномоченными по должности проводить соответствующие медико-социальные экспертизы для определения предусмотренной законом группы инвалидности, установление сроков продолжительности и принятие других решений в пользу граждан, с декабря 2018 года по апрель 2019, от десятков лиц требовали и в качестве взятки в крупных размерах получали по 20-55 тысяч драмов от каждого. Сумма в общей сложности составила 645 тысяч драмов.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам пункта 2 части 3 статьи 311 Уголовного кодекса РА.

Обвинение предъявлено 1 лицу. В качестве меры пресечения избран арест.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.