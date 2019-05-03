Фатими Давила, победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году, найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики. Об этом сообщила в четверг газета El Universal со ссылкой на источник в прокуратуре мегаполиса.

Тело женщины было обнаружено в ванной комнате. По предварительным данным, 31-летняя гражданка Уругвая могла покончить с собой. Давила прибыла в Мехико во второй половине апреля и занималась поиском работы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.